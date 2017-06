E-Golf: Funktionalität

Am frühen Mittwochabend war Training. Michael Stopp coached die G1 des SV Gehrden, in der sein Sohn Jannis spielt. Wenn sich der Tester einen e-Golf kaufen sollte, dann muss er wissen: Passen alle Hütchen, Bälle, Trikots – das Übliche eben – rein? Ergebnis: Ja. Komplett.



Als Papa schließlich nach Hause kommt, bemerkt es Sohn Jannis kaum. Denn der e-Golf ist leise. Sehr leise. Doch wer die Kinder nicht weckt, weckt das Interesse der Anwohner. „Ein Nachbar kam gestern Abend rüber, wollte sich mal informieren“, erzählt Stopp. Der habe Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach und ein entsprechendes Interesse an umwelt- und Geldbeutel schonenden Technologien.



Einig waren sich die Nachbarn am Schluss in einem Negativpunkt: E-Autos sind noch ganz schön teuer. Die Investition müsste sich erstmal rechtfertigen.