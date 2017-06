E-Golf: Reichweite

300 Kilometer gibt Volkswagen an – so weit soll eine Ladung reichen. Aber ist das in der Praxis tatsächlich so? Und wie lang muss das Auto dann geladen werden, bis ich weiterfahren kann? Wir zeigen, was unsere Leser herausgefunden haben.*









* Unsere Leser haben auch die Funktionalität des e-Golf getestet und wie gut das Laden klappt. Klick auf die Begriffe, wenn du mehr dazu erfahren willst.