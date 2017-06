E-Golf: Laden

Eigentlich gibt es in Wolfsburg, Gifhorn und Peine schon relativ viele Ladesäulen für Elektro-Autos. Man muss sie nur finden. Diese Erfahrung machte e-Golf-Testerin Theresa Bäcker.



Das Navi führte die 19-jährige Studentin in Peine in einen Firmenhinterhof, in der eine verschlossene (!) Ladestation hinter Mülltonnen versteckt war. Weitere Standorte? Fand sie erst mit Hilfe von Google. Und stellte dabei außerdem fest: In Gifhorn, Peine und Wolfsburg gibt es Ladestationen, "aber auf den Dörfern fehlen sie. Da muss dringend nachgebessert werden." Das Laden an verschiedenen Säulen ging aber reibungslos.