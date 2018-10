Interaktive Lese-Karte zur Frankfurter Buchmesse

Dieser Schauerroman ist die große Überraschung auf der diesjährigen Shortlist zum Deutschen Buchpreis: „Der Vogelgott“ rührt an archaische Ängste, Natur erscheint hier als unheimlicher Ort. Die Mitglieder einer Wissenschaftsfamilie werden durch eine zufällige Entdeckung auf einem Kirchenbild in den Mythos eines Vogelgottes hineingezogen. So viel Fluggetier war nicht mehr seit Alfred Hitchcock. Der Leser erfährt etwa, dass der Wiedehopf als Seelenbegleiter in die Unterwelt gilt. Was genau es mit dem Vogelgott auf sich hat, wird in diesem verschrobenen und rätselhaften Roman offengelassen. Seine Verehrer leben am Rande der Zivilisation, wohl irgendwo in Afrika, die Region ist von Bürgerkriegen erschüttert. Die Mitglieder der Weyde-Familie verlieren sich auf ihren Expeditionen in dieser Berglandschaft: der vogeljagende Vater, die Kunsthistorikerin Dora, der in einer Irrenanstalt landende Thedor und der Journalist Lorenz, der über den Kult schreibt. Und auch der Leser verliert sich in diesem ungewöhnlichen Roman, der trotz gelegentlicher esoterischer Eskapaden einen Sog entfaltet. Nicht nur für Ornithologen.



Susanne Röckel: „Der Vogelgott“. Jung und Jung. 272 Seiten, 22 Euro