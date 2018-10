Ein Multimedia-Porträt der Schriftstellerin Annette Hess

Hess bezeichnet sich als „absolute Feministin“. Ihre Bücher sollten nicht nur unterhalten, sondern auch stärken und Frauen Mut machen. Dazu trägt auch ihre eigene Erfolgsgeschichte bei. Während Drehbuchautoren meist ein Schattendasein fristen, hat Annette Hess sich einen Namen gemacht. Schon ihre Studienabschlussarbeit wurde zur Vorlage des prominent besetzten Films „Was nützt die Liebe in Gedanken“ (2004), sie schrieb für Serien wie „In aller Freundschaft“. Mit der Initiative Kontrakt ’18 kämpft Hess dafür, dass Autoren so wie im Ausland mehr in die Produktionsprozesse eingebunden werden. Zudem fördert sie fünf Nachwuchstalente, die sie als Gastdozentin an Filmhochschulen entdeckt hat. Gemeinsam mit ihnen arbeitet sie gerade an dem Drehbuch für die Neuauflage von „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als Serie.

Die Rechte für ihren ersten Roman wurden gleich in 14 Länder verkauft. Das ist sehr ungewöhnlich, Filmproduzenten stehen Schlange. Hess hadert mit diesen Vorschusslorbeeren. „Ich bin ein Mensch mit vielen Selbstzweifeln“, sagt sie.