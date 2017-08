Trump gegen Un

2. Januar 2017

Trump tweetet: "Nordkorea hat gerade bekannt-gegeben, dass es kurz davor ist, Atomwaffen zu entwickeln, die die USA erreichen können. Das wird nicht passieren!"



Februar bis April 2017

Nordkorea führt fünf Raketentests durch.



April 2017

Am 9. April kündigt Trump an, "eine Armada" zu schicken und beordert den Flugzeugträger USS Carl Vinson in koreanische Gewässer. Dieser kommt Ende April dort an.



Am 13. April warnt Japans Premier Shinzo Abe davor, dass Nordkorea Raketen mit Saringas bestücken könnte.



Am 14. April zünden die USA die größte nichtnukleare Bombe, die "Mother Of All Bombs", in Afghanistan.



Am 15. April feiert Nordkorea den Geburtstag von Kim Jong Un mit einer großen Militärparade. Der erwartete sechste Atomtest bleibt aus.



Mai 2017



Nordkorea führt drei Raketentests durch.



Am 1. Mai ist das THAAD-Raketenabwehrsystem in Südkorea einsatzbereit.



Juni 2017



Am 2. Juni beschließt der UN-Sicherheitsrat einstimmig Sanktionen gegen Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm.



Am 8. Juni führt Nordkorea einen Raketentest durch.



Am 19. Juni stirbt der US-Student Otto Warmbier, nachdem er aus der Haft in einem nordkoreanischen Arbeitslager entlassen wurde.



Juli 2017



Am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, testet Nordkorea erstmals erfolgreich eine Interkontinentalrakete, die nuklear bestück werden und das US-Festland erreichen können. Am 28. Juli startet Pjöngjang einen weiteren erfolgreichen Test dieser Rakete.



August 2017



Am 5. August beschließt der UN-Sicherheitsrat einstimmig Sanktionen gegen Nordkorea, darunter Ausfuhrverbote für Kohle, Blei, Fisch und Meeresfrüchte. Erstmals ist stimmt auch China Einschnitten gegen Nordkoreas Wirtschaft zu.



Am 7. August bekräftigt Nordkorea, an seinem Atomprogramm festzuhalten. Der japanischen Regierung zufolge steht das Land kurz davor, über Nuklearsprengköpfe zu verfügen.



Am 8. August droht Donald Trump der Regierung von Kim Jung Un mit „Feuer und Wut“.



Kim Jong Un antwortet mit der Drohung, die US-Pazifikinsel Guam anzugreifen.