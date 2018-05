Prinz Harry und Meghan Markle heiraten

Vollbild

Im Sonnenstaat Kalifornien wird Meghan Markle am 4. August 1981 in Los Angeles geboren. Ihr Vater Thomas Markle ist Amerikaner mit irisch-niederländischen Wurzeln. Er arbeitet als Kameramann und Lichtregisseur.



Dass das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater nicht immer einfach war, zeigten die letzten Tage vor der Hochzeit. Erst sollte Thomas Markle seine Tochter zum Altar führen, dann gab er zu, Paparazzi-Fotos gefakt zu haben, bis er seine Teilnahme schließlich ganz absagte.



„Drama um Vater Thomas", titelten die Zeitungen.



„Ein schwieriger Moment", verlautete es aus dem Palast.



Nicht ganz so kompliziert ist das Verhältnis von Meghan zu ihrer Mutter, einer afroamerikanischen Yogalehrerin, die nebenbei in einem Reisebüro jobbt. Die Ehe von Thomas Markle und Doria Ragland wird 1988 geschieden, da ist Klein-Meghan erst sechs Jahre alt.



Aus der ersten Ehe ihres Vaters hat Meghan noch zwei ältere Halbgeschwister - Samantha Grant (53) und Tom Markle Junior (51). Doch mit der geschwisterlichen Liebe scheint es nicht weit her zu sein. Samantha, die wegen ihrer Multiplen Sklerose im Rollstuhl sitzt, lästert schon länger gegen Meghan, insbesondere seitdem diese mit Prinz Harry liiert ist.



Auch der Bruder, der kürzlich wegen häuslicher Gewalt in die Schlagzeilen geriet, lässt kein gutes Haar an Meghan.



„Sie spielt die größte Rolle ihres Lebens. Sie ist verlogen. Als sie nach Hollywood kam, wurde sie eine andere Person. Sie hat ihre Wurzeln und ihre Familie eindeutig vergessen."



Die Halbgeschwister werfen ihr unter anderem vor, keinen Familiensinn zu haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie beide nicht zur Hochzeit in London am 19. Mai eingeladen sind.