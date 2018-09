Pink Floyd Exhibition

Dass die Ausstellung in Dortmund Halt macht, liegt dabei nahe. Auf ihrer legendären „The-Wall“ -Tour 1980/81 hatte Pink Floyd in nur vier Städten weltweit gastiert − neben Los Angeles, New York und London auch in Dortmund.



Die Ausstellung soll dem Besucher jetzt so intensiv in Sound, Text und Bild mitnehmen, dass er das Gefühl bekommt, er stehe mitten auf der Bühne. Bisher unveröffentlichte Konzertaufnahmen, Original-Instrumente, unbekannte Notizen und viele persönliche Erinnerungstücke der Mitglieder der britischen Kultband werden dabei gezeigt.



Angefangen mit „The Piper At The Gates Of Dawn“, das 1967 noch unter der Leitung von Syd Barrett entstand, bis zu ihrem letzten Werk „The Endless River“ aus dem Jahr 2014 sollen Erinnerungen an die Band und ihre Errungenschaften wieder lebendig werden.



Höhepunkt soll eine 360°-Audio/Video-Installation sein, für die der Song „Comfortably Numb“ in innovativer 3D-Audiotechnologie neu abgemischt worden ist und über 25 Lautsprecher wiedergegeben wird.







Foto: Rupert Truman © Pink Floyd Music

