Lichtblicke – made in Afrika

Sie sind jung, clever, afrikanisch – und reich. Sie haben sich ihren Reichtum selbst erarbeitet. „Generation Cheetah“, Generation Gepard, nennen sie sich selbst. Schnell und immer auf der Hut. Leute wie Dennis Makori gehören dazu: Grundschule unter einem Baum in Westen Kenias, zum ersten Mal elektrisches Licht angeknipst mit 13, den ersten Computer gesehen im Elektronikstudium – und nie wieder zurückgeschaut. „An diesem Computer entdeckte ich, dass ich ein verborgenes Talent hatte, Probleme durch Programmieren zu lösen“, sagt der 37-Jährige. Makori gründete 2010 Onfon Media, einen IT-Dienstleister, der heute in fünf afrikanischen Ländern mehr als zehn Millionen Kunden hat. Makori selbst ist mit einem Jahresumsatz von rund 5 Milliarden Euro Multimillionär und Arbeitgeber für rund 3000 Menschen, fährt BMW, trinkt französischen Rotwein und hat seine Wurzeln nie vergessen: „Ich war arm, also habe ich hart gearbeitet.“



Es gibt einen Ort in Afrika, der ist voll von solchen Menschen: der iHub im Herzen der kenianischen Hauptstadt Nairobi. In der Ngong Road entstand 2010 in einem alten Einkaufszentrum die Keimzelle der digitalen Revolution Afrikas. Ein Innovationszentrum ist daraus geworden, Hunderte Start-ups sind hier gegründet worden. Sie alle erfinden gegen den Mangel an. Gegen den Mangel an Infrastruktur, an Fachkräften, an staatlicher Organisation. Das Bezahlsystem M-Pesa, das Überweisungen per Handy ermöglicht, wurde hier geboren, iCow, eine App, die Viehzüchter über Marktpreise und drohende Seuchen informiert, Lernapps für Kinder, ein mobiler Router mit eingebauter SIM-Karte und Akku, der einen Stromausfall übersteht – kurz, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme.



Seit Februar residieren die Nerds in schickeren, größeren Räumen. Sie können es sich leisten. In Kenia trägt der IT-Sektor schon jetzt mehr als 5 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Weltkonzerne wie Google, Microsoft und Facebook haben sich rund um den Hub angesiedelt. Der nennt sich in Anspielung auf das kalifornische Vorbild nun stolz Silicon Savannah.