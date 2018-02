Das sterbende Dorf von Lesbos

„Das schlimmste ist die Ungewissheit“, sagt Vasso. Stathis, ihr Ehemann, nickt traurig. Wir sitzen in einem Kafeneion, einem Kaffeehaus im Dorf Vrisa auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos.



Es ist ein sonniger Februartag, das Thermometer zeigt frühlingshafte 17 Grad. Aber die Szenerie ringsum ist gespenstisch. Die Taverne an der gegenüberliegenden Ecke der Platía, des kleinen Dorfplatzes: eine Ruine.



Schief hängen die großen Türen in den Rahmen, die Scheiben sind gesplittert, das Dach ist eingestürzt. In einem einstigen Dorfladen sind die Verkaufstheke und die leeren Regale zu erkennen. So sieht es überall entlang der Dorfstraße aus. Wo überhaupt noch Häuser stehen, zeigen sie tiefe Risse in den Mauern.