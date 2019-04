Körpersprache

Das körpersprachliche Verhalten fließt sogar unbewusst in unsere alltäglichen Redewendungen ein: Ein Freund ist „aufrichtig“, obwohl er gar nicht neben uns steht, sondern sitzt. Der Chef zeigt kein „Entgegenkommen“ eine Freundin oder ein Freund lassen einen „sitzen“, also haben sie sich „abgewendet“, Blicke „durchbohren“, Dinge kann man „in den Griff kriegen“, vorausgesetzt, man hat „Fingerspitzengefühl“. Übrigens: Auch nonverbal Gesagtes kann unangenehme Folgen haben. Wer seinem Chef allzu deutlich mit dem Finger signalisiert, was er von ihm hält – und hier ist nicht das Daumen-hoch-Zeichen gemeint, – kann richtig Ärger kriegen. Das Vogel zeigen und der Stinkefinger zum Beispiel gelten als Beleidigungen am Arbeitsplatz, die arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können – unter bestimmten Umständen sogar die außerordentliche Kündigung.