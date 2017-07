Kohls Geschichte in Zitaten

Den Mauerfall am 9. November erlebte Kohl bei einer Auslandsreise in Polen, erfuhr während eines Staatsbanketts von der Öffnung der Grenzen. Über Schweden und Hamburg reiste er nach Berlin. Kohl wandte sich am 10. November mit seinen Worten vom Balkon des Schöneberger Rathauses in Westberlin an die DDR-Bürger. Die 20 000 Teilnehmer der Kundgebung auf dem Rathausplatz pfiffen Kohl aus. Sein Versuch, mit dem Mauerfall die Wiedervereinigung erzwingen zu wollen, kam bei den Westberlinern nicht an.