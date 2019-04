Guido van der Werve

Der niederländische Videokünstler Guido van der Werve, geboren 1977, lebt in Berlin. Viele seiner Arbeiten fordern extreme, körperliche Anstrengungen von ihm. So steht er in der Arbeit "Number Nine: The day I didn’t turn with the world" 24 Stunden lang am Nordpol und dreht sich entgegen der Erdumdrehung.



Oder er rennt 12 Stunden um ein Haus in Finnland. In einer anderen Videoarbeit läuft er vor einem Schiff auf dem Eis davon.

Für andere Videos und Performances hat er Musik komponiert - und ein Schachklavier gebaut, dessen Züge die Noten der Streicher diktieren.



Seine Videos nummeriert er durch. Derzeit arbeitet er unter anderem mit finanzieller Produktionshilfe von Markus Hannebauer an der neuen Videoarbeit "Number Eighteen".