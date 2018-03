Der deutsche Traum der jungen Syrer

Für Hantoush geht gerade alles sehr schnell mit dem deutschen Traum. Vor Kurzem hat er einen Preis entgegengenommen, 10.000 US-Dollar für die beste Geschäftsidee, ausgelobt von der Stiftung Jusoor International in Beirut, die Exil-Syrer unterstützt. In Berlin hat er Unterstützung vom Singa Business Lab, das Zugewanderte und ortsansässige Unternehmer zusammenbringt.



Hantoush hat sich in Rekordgeschwindigkeit integriert in die Berliner Start-up-Szene. Deutschkenntnisse waren dafür nicht nötig – inmitten der Hauptstadt lebt er in einer Welt, in der von morgens bis abends nur Englisch gesprochen wird. Dass das auch Nachteile haben kann, fiel ihm auf, als er sein Geschäftsmodell entwickelte.



In englischsprachigen Publikationen las er viel über die Angst vor Entführungen und Missbrauch, im Gespräch mit Berliner Müttern klang das ganz anders. „Wir haben diese Ängste nicht so sehr, wir wollen aber auf dem Spielplatz nicht jede Minute gucken müssen, wo das Kind gerade ist“, hätten die gesagt. Seine Firma "The Bote" sieht dennoch großes Potenzial, auch bei Kindergärten, die dann auf Exkursionen besser auf die Kleinen aufpassen können.