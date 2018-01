Mädchen können mehr - von Carolin Kebekus

So bin ich auf ONE gestoßen. Eine internationale Lobby- und Kampagnenorganisation, die sich für das Ende extremer Armut in der Welt einsetzt und vor einigen Jahren die Kampagne „Armut ist sexistisch“ ins Leben gerufen hat. Damit macht die Organisation darauf aufmerksam, dass Mädchen und Frauen weltweit am stärksten von Armut betroffen sind. Das trifft auf alle Bereiche des Lebens zu: Geld, Gesundheit oder auch Bildung.



Gerade Bildung ist für viele Menschen der einzige Weg aus der Armut. Doch weltweit gehen noch immer

130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Würden sie ein Land bilden, wären sie das zehntgrößte der Erde.

Je ärmer ein Land ist, desto größer ist der Anteil der Mädchen, die keinen Zugang zu Bildung haben. In ganz Subsahara-Afrika liegt die Zahl der Mädchen, die nicht zur Schule gehen, mit 51 Millionen deutlich höher als die der Jungen (45 Millionen).