Bestandsaufnahme Gurlitt

Der Kunsthändler Hildebrand Gurlitt starb 1956 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Seine Kinder Benita Renate und Cornelius Gurlitt erbten die Sammlung.



"Und was wurde aus seiner Sammlung? Freust Du dich überhaupt an dem, was Du davon in Salzburg hast? Sein persönlichstes, wertvollstes Erbe hat sich, so scheint mir manchmal, für uns in die dunkelste Belastung verwandelt. Mir wird jedesmal ganz Angst, wenn ich nur daran denke. Was hier steht, ist im Graphik-Schrank eingeschlossen oder hinter Vorhängen mit Reißzwecken eingesperrt - niemand sieht es, niemanden freut es. Man denkt dabei an Steuerfahndung, Kriegsgefahr, Familienkräche."



Das schreibt Benita Renate 1964 in einem Brief an ihren Bruder Cornelius Gurlitt.