Das letzte unbekannte Stück Berliner Mauer steht direkt neben dem Bahndamm der S-Bahn. Versteckt war es nie. Aber außer dem Hobbyhistoriker Christian Bormann hat einfach keiner genau hingeschaut. Jeder, der an der Station Berlin-Schönholz auf den Zug wartet und nach Osten schaut, hat es im Blick.



Es sieht aus wie irgendeine Mauer. Aber es ist – die Mauer. Ein sehr spezieller, bislang vergessener Teil von ihr. 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage trennte die Mauer Berlins Osten vom Westen. Vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989. Für viele fühlt es sich so an, als wäre es gestern gewesen. Andere können mit der Mauer nichts mehr anfangen, so lange ist es schon her.



Am 5. Februar 2018 sind 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage seit dem Fall der Mauer vergangen. Berlin ist also genauso viele Tage wieder vereint, wie es einmal durch Stacheldraht getrennt war.