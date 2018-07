Allerdings besteht zumindest die Chance, dass sich das Haus nach der Phase, sich in der Welt bekannt zu machen, in den nächsten Jahren zur Plattform für bislang weniger bekannte Künstler entwickelt. In einem benachbarten Kunstzentrum Manarat Al Saadiyat („Ort, der Erleuchtung bringt“) wird jedenfalls schon eifrig an der Kunst der Zukunft gearbeitet.